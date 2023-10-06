CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında yargılanan tutuklu film yapımcısı Çiğdem Mater ve yönetmen Mine Özerden’i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Gezi Parkı davasında yargılanan tutuklu Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Yaklaşık 1.5 saat süren ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Mater ve Özerden’e uğradıklarını söyledi.

Demokrasilerde güçler ayrılığının olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Demokraside yasama, yargı ve yürütmenin bağımsız olması lazım. Birbirini denetlemesi lazım. Ama şimdi güçlerin ayrılığı yok. Güçler birliği var. Bu demokrasi açısından son derece tehlikeli bir tablo. Türkiye’nin bu tablodan çıkması lazım. Türkiye bu tablonun içinde kaldığı sürece demokrasi olmayacaktır. İnsanlar güvenle bakamayacaklardır. Pek çok sorunu hep birlikte yaşayacağız. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemeyeceklerdir. Televizyonlar, radyolar, gazeteler, internet siteleri, bağımsız yayın yapamayacaklardır. Dolayısıyla daha karamsar bir tablo ortaya çıkacak. Bütün arzumuz ve bütün dileğimiz, adaletin bu ülkeye tekrar yeniden gelmesi, adaletin yeniden inşa edilmesi, insanların huzur içinde evlerine gitmeleri, karınlarını doyurmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri, bir haksızlık olduğu zamanda haksızlık karşısında rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeli. Öyle bir toplum haline geldik ki, daha doğrusu toplumu öyle bir noktaya taşıdılar ki, var olan haksızlığa karşı sesini çıkarmayan bir toplum oluşturmak istiyorlar. Bu son derece tehlikelidir. Arzumuz yargının hiçbir etki altında kalmadan ve yargıç vicdani kanaatleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine uyarak karar vermelerini düşünmektir” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda pazar günü İstanbul’da yapılacak İl Kongresine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hayır katılmayacağım" diyerek cevap verdi.