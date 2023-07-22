İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirecekleri önemli toplantı için gözler üzerlerinde. Sızdırılan bir video sonrasında yapılan bu görüşme, seçim değerlendirmeleri ve 2024 yerel seçimleri konularının ele alınacağı bir platform olacak. Ayrıca, İmamoğlu'nun vurguladığı "değişim" çağrısı da masada yer alacak.

CHP içindeki tartışmaların fitilini ateşleyen İmamoğlu'nun önde gelen CHP üyeleriyle yaptığı toplantının basına yansıması sonrasında, bugünkü toplantı büyük bir önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında bir araya gelecekler.

Toplantıya, tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği bilgisi paylaşılıyor. Toplantının ana gündemi, geride bırakılan seçimlerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulunmak olacak. Pazar günü düzenlenecek olan Kritik Parti Meclisi toplantısı da, bu toplantının önemini artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer Parti Meclisi üyelerinin çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmamış olmaları, çevrim içi toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantı sonucunda alınacak kararlar, parti için kritik bir önem taşıyor. Görevden alınan il ve ilçe başkanları için yapılacak oylama, İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini gösterme açısından önemli bir gösterge olacak.

Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda belediye başkanlarına "ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi" gerektiği yönünde uyarıda bulunacağı ve İmamoğlu'nun "değişim" çağrısını sürdüreceği ve geri adım atmayacağı konularının masada olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun, seçimlerin ardından gelinen noktaya dair bir sunum yapması bekleniyor.

Ancak, toplantıya katılması gereken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disipline sevk edilmesi nedeniyle toplantıya katılımı belirsizliğini koruyor ve bu durumda gerginlik yaşanabileceği ihtimali gündeme geliyor.

CHP içerisindeki bu önemli toplantı, parti üst yönetimi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve gelecek seçim stratejileri açısından kritik bir adım olarak takip ediliyor.