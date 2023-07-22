Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin kararı onaylayarak imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Paraguay, Fransa, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Mısır, İspanya ve Cezayir'e yeni büyükelçiler atanırken, Mısır Büyükelçiliği'ne yapılan atama dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde ilişkilerin normalleşmeye başladığı Mısır'a Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen getirildi. Bu atama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliğinin artması açısından önem taşıyor.

Diğer atamalar arasında ise Paraguay Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Yunus Demirer, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Daimi Temsilciliği'ne Nevzat Uyanık, İspanya Krallığı Büyükelçiliği'ne Nüket Küçükel Ezberci ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirilen bu atamalar, Türkiye'nin farklı ülkelerle ilişkilerinin daha da güçlenerek devam etmesine katkı sağlamayı hedefliyor.