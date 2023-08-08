CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, toprakların korunmasına vurgu yaparak, "İnsanlar topraklarına sahip çıkmak istiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, toprakların ve doğanın tahrip edilmesine karşı mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Muğla'da doğal güzelliklerin büyük bir bölümüne maden arama ruhsatı verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun bir katliama dönüştüğünü ifade etti. "Bu katliama da dur demek her birimizin görevi" diyen Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve kömür yerine güneş enerjisini kullanmanın çevre ve ekonomi açısından daha sürdürülebilir bir seçenek olduğunu vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, toprakların elden çıkmasıyla vatanın da kaybedileceğini belirterek, geçmiş seçimlerde hilelerle sonuç alındığını öne sürdü. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması'nı hatırlatarak, Türkiye'nin kömür tüketen santralları kapatma sözüne rağmen bu konuda yetersiz kaldığını ve çevre konusunda adımların atılmadığını dile getirdi.

Konuşmasında ayrıca, Muğla'daki doğal güzelliklerin ve ormanların korunması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, talan edilmeden ve ormanlar yok edilmeden maden çıkarmanın mümkün olduğunu ifade etti. Hükümeti ve çeşitli siyasi partileri vicdanlı olmaya çağıran Kılıçdaroğlu, ülkenin yönetiminde yasaların ve doğanın korunmasının öncelikli olması gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, ağaçları korumaya çalışanları "marjinal" olarak nitelendiren yaklaşımları eleştirerek, ağaçların ve doğanın savunulmasının asıl marjinal olmadığını vurguladı. Ayrıca, siyasi partilere ve milletvekillerine, Muğla'daki köylülerin ve doğanın sorunlarını dinlemeleri çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında maden çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak çıkarmanın çevreye zarar vermeden yapılması gerektiğini ve köylülerin ve doğa savunucularının görüşlerinin önemli olduğunu belirtti.