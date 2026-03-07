Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Polatlı 1926 ekibiyle 0-0 berabere kalan İnegöl Kafkasspor, rakiplerinin puan kaybettiği hafta da önemli avantajı elinden kaçırmıştı. Ligde geride kalan 23 hafta sonunda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 beraberlik alan Yeşil Siyahlılar, topladığı 46 puanla grubunda lider durumda bulunuyor.

23 maçta rakiplerine attığı 38 gole karşılık kalesinde 19 gol gören İnegöl temsilcisi, ligde oynadığı son 14 maçta rakiplerine yenilmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

Son 2 maçında ise 2 beraberlik alan Kafkasspor, 2 haftalık galibiyet özlemini Ankara deplasmanında son vermeye çalışacak. İnegöl ekibinde kart cezası ve sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen takımın golcü ismi Yusuf Kaplan ile, Umut Doğdu ve Hasan Bekil formasına yeniden kavuşacak.

ETİMESGUT SK NASIL BİR TAKIM?

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan, hatta uzun süre ligde liderlik koltuğuna oturan Başkent temsilcisi, son haftalarda kaybettiği puanlar sonrası ligde 5. sıraya kadar geriledi. Grupta 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Etimesgut SK, 41 puanla lider Kafkasspor’un 5 puan gerisinde yer alıyor.

Grubun en az gol yiyen takımı olan Ankara ekibi, disiplinli defans hattıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Galata SK deplasmanında ilk kez 3 gol yiyen ekip, son 5 hafta ise galibiyete hasret kaldı.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup 24. Hafta mücadelesinde Etimesgut SK-İnegöl Kafkasspor arasındaki karşılaşma 8 Mart Pazar günü (yarın) saat 15.00’de Etimesgut Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.