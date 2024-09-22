Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin teşvik ve destekleriyle üreticilere alternatif ürün olarak sunulan aronya meyvesinin hasadı düzenlenen hasat şenliği ile başladı. Bahçesinde kilosu 300 TL’den satılan meyvenin bu yılki verimliliği üreticinin yüzünü güldürdü.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı tarımsal destek projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın bu yılki ilk hasadı Konyaaltı Doyran Mahallesi’nde düzenlenen hasat şenliği ile yapıldı. Doyran’da iki yıl önce fidan desteği yapılan çiftçilerin aronya bahçelerinde gerçekleşen hasat şenliğine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’da iklim şartları uygun olan bölgelerde çiftçilere hibe edilen aronya fideleri ekonomik değeri nedeniyle üreticilerin en çok talepte bulunduğu ürünler arasında yer almaya başladı. Giderek yaygınlaştırılması hedeflenen aronya yüksek antioksidan içermesi, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin olmasından dolayı ‘süper meyve’ olarak adlandırılıyor. Aronya ayrıca meyve suyu sanayisinde, ilaç sanayisinde, baharat sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak ve diyet menülerinde kullanılıyor.

ÜRETİCİ DALINDA SATTI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel aronya meyvesinin bu yılki veriminin mutluluk verici olduğu belirterek, “Bu bölgede yaklaşık üç yıldır aronya yetiştiriciliği üzerine çalışma yapıyoruz. Bölgede verimlilik anlamında son derece olumlu sonuçlar elde ettik. Buradaki bahçemiz üç yaşındaki fidanlarımızdan oluşuyor. Bugün önemli bir hasat gerçekleştirdik. Aronyanın burada dalında satılmış olması bizleri son derece mutlu ediyor. Üreticimizin burada pazar kaygısı olmadan ürününü yetiştirdi ve hasat sonrası satışını yapacak” dedi.

AHUDUDU VE BÖGÜRTLEN DE UYUM SAĞLADI

Doyran’da çiftçilere ayrıca ahududu ve böğürtlen fidanları da hibe ettiklerini anlatan Özel, “Onlarında uyumu çok başarılı oldu. Bu ürünlere bölgeden çok ciddi talep var. Önümüzdeki yıllarda özellikle Konyaaltı’mızın 1000-1200 rakımlı mahallelerinde bu ürünlerin yetiştiriciliğinin arttırılması için ciddi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Üreticilerimiz de bu konuda çok heyecanlı ve hevesli. Muhittin Böcek Başkanımızın önderliğinde çiftçilerimize hibe ve desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

SAYGI DUYULACAK BİR HİZMET

Antalya tarımının alternatif ürünlerle gelişmeye devam ettiğine dikkat çeken Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanda bu türlü değerli bitkilerin yetiştirilmesine öncülük etmesi son derece önemli bir girişim. Arazi sahibiyle görüştük bir kökten sekiz kilo kadar ürün elde edeceğini söyledi. Bu bölgedeki seralara artık alternatif olmuş bir üründen bahsediyoruz. Bu ürünün önemli bir ekonomik değeri var bir birliğin, kooperatifin kurulmasıyla daha çok gelir elde edilip yaygınlaşacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz Antalya’nın 19 ilçesinde coğrafi ve iklim şartlarına uygun ürünlerin fidan desteğini sürdürüyor, tarıma saymakla bitmeyecek büyük katkılar sunmaya devam ediyor. Bir yörük çocuğu olarak yörük başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Başkanımıza ve ekibine böylesine önemli bir desteğe yönlendirmeye vesile olduğu için tüm çiftçilerimiz adına Antalya’mız adına çok teşekkür ediyorum.”

TALEP GİDEREK ARTIYOR

Doyran Mahalle Muhtarı Mehmet Akkaya, “Eskiden bu bölgelerimizde arpa, buğday gibi ürünler yetiştirilirdi. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğüyle yaylamızda bu ürünle tanıştık. Ekimini yaptık verimli bir yıl geçirdik. Çok zahmeti olmayan ekonomik getirisi vatandaşlarımızı memnun eden bir ürün. Fidan talepleri mahallemizde giderek artıyor” diye konuştu.

VERİMLİ BİR YIL OLDU

Aronyanın bu yılki veriminden memnun kaldıklarını belirten Doyranlı üretici Adem Yavuz ise “ Büyükşehir Belediyemizin teşvikiyle aronya fidanı dikmiştik. Ziraat mühendisleriyle takibini yaptık. Bu yıl güzel bir hasat yapıyoruz ağaçlarımız son derece verimli. Ekonomimize güzel katkılar sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı, çiftçinin üreticinin yanında olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.