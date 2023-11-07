ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'den daha 2. soruda elenen yarışmacı izleyicileri şaşkına çevirdi. Damla Aktan adlı yarışmacı, Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladığını ve İşletme bölümü üzerine doktora yaptığını ayrıca marka iletişimi alanında çalıştığını söyledi. Marka iletişimi alanında çalışması yanı sıra yazarlık da yaptığını dile getirdi.

Yarışmanın 1. sorusunda cümle yüklemi bulma sorusu ile karşılaşan yarışmacı kadın ilk soruya doğru cevap verdi.

Daha sonra yarışmacıya ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu soruldu. Şıklarda ise, A: Perşembe, B: Cuma, C: Cumartesi ve D: Pazar seçenekleri yer alıyordu.

Soru karşısında şaşıran yarışmacı, "Perşembe pazarı diye bir şey var ama yani öyle olduğunu düşünüyorum. A şıkkı perşembe son kararım" dedi.

Doğru cevap açıklanıp cevabın D şıkkı Pazar olduğunu gören yarışmacı hayal kırıklığına uğradı. Cevap karşısında oldukça şaşıran ve 2. soruda elenen kadın, "İnanmıyorum gerçekten mi? Heyecan batırdı beni. Burada olmak çok keyifliydi. Nasıl yaptım ben böyle bir şey." sözlerini kullandı.