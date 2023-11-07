İsrail, hastanelere ve okullara düzenlediği saldırılardan sonra yine sivil yerleşim alanlarını hedef aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını açıkladı. Düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını açıklayan Maruf, "Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail ordusunun Deyr el-Beleh'teki mahalleye yönelik hava saldırılarında çok sayıda can kaybı olduğunu bildirdi. Kudra, sağlık ekiplerinin bölgedeki enkazdan yaralıları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini aktardı.