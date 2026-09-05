ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında, çalışan anneleri ilgilendiren analık izniyle ilgili bir soru gündeme geldi. Yarışmacıya, "4857 sayılı İş Kanunu'na göre, kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi kaç haftadır?" sorusu soruldu. Sorunun seçenekleri ise 12, 16, 20 ve 24 hafta olarak sıralandı.

BAKAN GÖKTAŞ DA PAYLAŞTI

Yarışmada yöneltilen sorunun dikkat çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Göktaş, "Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta" ifadelerini kullanarak çalışan annelere yönelik düzenlemeyi hatırlattı.

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımında Aile ve Nüfus On Yılı çerçevesinde çalışan annelere verilen doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini ifade etti.

Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."