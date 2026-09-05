Zabıta teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında Bem-Bir-Sen Bursa 3 No’lu Şube Başkanı Kadir Kaş ile Şube Sekreteri Kıvanç Baygın, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, kentte huzur, güvenlik ve düzenin sağlanması için gece gündüz görev yapan zabıta personelinin haftası kutlanırken, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

Zabıta teşkilatının vatandaşla doğrudan temas eden ve kamu hizmetinin sahadaki önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen ziyarette, zabıta çalışanlarının özverili çalışmalarının takdiri hak ettiği vurgulandı.

Bem-Bir-Sen Bursa 3 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, kamu hizmetinin yükünü omuzlayan zabıta çalışanlarının emeğinin ve haklarının savunulmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, “Emek varsa biz varız, hizmet varsa biz varız. Zabıta varsa şehir güvendedir” mesajına yer verilerek tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası kutlandı.