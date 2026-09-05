İnegöl’den dünyaya açılan firmalara bir yenisi daha güçlü bir yatırımla eklendi. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Pika Enerji, Tanzanya’nın Tabora – Mabeshi bölgesinde hayata geçirilecek 6,7 MWp Güneş Enerjisi Santrali projesinin mühendislik, tedarik ve yapım süreçlerini üstlenecek.

7,4 milyon dolar değerindeki proje, İnegöl açısından yalnızca ticari bir başarı değil; mühendislik, teknoloji ve enerji alanında gerçekleştirilen önemli bir hizmet ve teknoloji ihracatı niteliği taşıyor.

Proje; Tanzanya’nın ulusal elektrik kuruluşu TANESCO, Kizengi Energy ve Pika Enerji iş birliğiyle hayata geçirilecek.

İNEGÖL’ÜN MÜHENDİSLİK GÜCÜ AFRİKA’YA TAŞINIYOR

Mobilya başta olmak üzere üretim ve ihracat gücüyle Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan İnegöl, bu kez enerji ve mühendislik alanındaki uluslararası yatırımla adından söz ettiriyor.

Pika Enerji'nin üstlendiği EPC (Engineering, Procurement and Construction – Mühendislik, Tedarik ve Yapım) kapsamında santralin detay mühendislik çalışmalarından ekipman tedarikine, saha uygulamalarından montaja, testlerden devreye almaya kadar tüm anahtar teslim süreç şirket tarafından yürütülecek.

Böylece İnegöl'de oluşan mühendislik ve proje yönetimi tecrübesi, binlerce kilometre ötedeki Tanzanya'ya taşınmış olacak.

7,4 MİLYON DOLARLIK ULUSLARARASI ANLAŞMA

Toplam 7,4 milyon dolar proje değerine sahip yatırım, Pika Enerji'nin uluslararası pazarlardaki büyüme hedefleri açısından da önemli bir kilometre taşı olacak.

Proje aynı zamanda İnegöl'ün geleneksel ihracat kalemlerinin yanı sıra mühendislik, enerji, teknoloji ve proje hizmetleri ihracatında da uluslararası pazarlarda söz sahibi olabileceğini ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

İnegöl'den çıkan mühendislik birikiminin Afrika'da milyonlarca dolarlık bir yatırıma dönüşmesi, ilçenin ihracat vizyonunun katma değerli sektörlere doğru genişlemesinin de önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BU PROJE İLK ADIM

Tanzanya’da imzalanan 6,7 MWp’lik GES projesi, Pika Enerji’nin bölgedeki uzun vadeli yatırım ve iş birliği planlarının da başlangıcı niteliğinde.

Mevcut projenin ardından yeni enerji yatırımlarının aşamalı ve adım adım devreye alınması planlanıyor. Böylece Pika Enerji’nin Tanzanya’daki varlığının tek bir projeyle sınırlı kalmaması; farklı bölgelerde ve farklı kapasitelerde yeni güneş enerjisi projeleriyle büyüyen bir yatırım zincirine dönüşmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle 7,4 milyon dolarlık ilk anlaşma, yalnızca bugünkü proje bedeliyle değil, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan devam projelerinin oluşturacağı toplam ekonomik büyüklük açısından da önem taşıyor.

SAHA İNCELEMELERİ TANZANYA'DA TAMAMLANDI

Sözleşme süreci kapsamında Pika Enerji heyeti Tanzanya'ya giderek Tabora – Mabeshi'de santralin kurulacağı sahada teknik incelemelerde bulundu.

Arazi koşulları, santral yerleşimi, enerji iletim hatları ve şebeke bağlantı altyapısı yerinde incelenirken, projenin uygulama takvimi ve teknik koordinasyonuna ilişkin değerlendirmeler de gerçekleştirildi.

Tanzanya'daki ilgili kurumlar ve proje paydaşlarıyla yapılan temaslarda uygulama sürecinin yol haritası ele alındı.

İNEGÖL'DEN TANZANYA'NIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

Hayata geçirilecek santral yalnızca elektrik üreten bir tesis olmayacak. Projeyle Tanzanya'nın artan enerji ihtiyacına sürdürülebilir bir kaynakla cevap verilmesi, bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Güneş enerjisinden üretilecek temiz elektrik aynı zamanda Tanzanya'nın yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

“İNEGÖL'DEN DÜNYAYA AÇILAN YENİ BİR İHRACAT HİKÂYESİ”

Pika Enerji, Tanzanya yatırımını şirketin Afrika ve uluslararası pazarlardaki büyüme vizyonunun önemli adımlarından biri olarak değerlendiriyor.

Şirketten projeye ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Bu projeyi yalnızca 6,7 MWp'lik bir güneş enerji santrali yatırımı olarak görmüyoruz. İnegöl'den doğan mühendislik ve girişimcilik gücünün uluslararası pazarlara taşınmasının somut bir örneği olarak değerlendiriyoruz.

7,4 milyon dolarlık bu anlaşmayla Türkiye'deki mühendislik, enerji ve saha uygulama tecrübemizi Tanzanya'ya taşıyoruz. Aynı zamanda ülkemize ve İnegöl'ümüze katma değer sağlayacak önemli bir hizmet ve mühendislik ihracatına imza atıyoruz.

Bu yatırım bizim için bir başlangıç. Tanzanya’da önümüzdeki süreçte yeni projelerin de adım adım devreye girmesini hedefliyoruz. Her yeni proje hem Pika Enerji’nin Afrika’daki büyümesini hem de İnegöl’den yapılan mühendislik ve hizmet ihracatının hacmini daha ileriye taşıyacak.

Tanzanya'da başlayan bu yolculuğun Afrika'da gerçekleştireceğimiz yeni projelerin de kapısını açacağına inanıyoruz. Hedefimiz Pika Enerji'yi uluslararası EPC pazarında büyütürken, İnegöl'ün adını mobilya ve sanayide olduğu gibi enerji ve mühendislik alanında da dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaktır.”

HEDEF AFRİKA'DA KALICI BÜYÜME

Afrika'nın hızla büyüyen ekonomileri ve artan elektrik ihtiyacı, kıtayı yenilenebilir enerji yatırımları açısından dünyanın dikkat çeken pazarlarından biri haline getiriyor.

Pika Enerji de Tanzanya'daki 7,4 milyon dolarlık 6,7 MWp GES projesini, tek başına bir yatırım değil, Afrika pazarında adım adım büyüyecek yeni projeler zincirinin başlangıcı olarak görüyor.

İnegöl'den Tanzanya'ya uzanan proje; üretimin yanı sıra mühendislik, teknoloji, bilgi birikimi ve proje yönetiminin de ihraç edilebileceğini gösteren önemli bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

PİKA ENERJİ

İnegöl'den Afrika'ya mühendislik, enerji ve gelecek.