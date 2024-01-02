Kim Min-Jae, Heung Min-Son’u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından ’Yılın Futbolcusu’ seçildi.

Alman ekibi Bayern Münih’in savunma oyuncusu Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor. Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae, Tottenham’da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son’u geçerek Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından ’Yılın Futbolcusu’ seçildi.

Dursun Özbek’ten yeni yıl mesajı Dursun Özbek’ten yeni yıl mesajı

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kaynak: iha