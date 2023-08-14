Meydana gelen olayda, 59 yaşındaki bir kişi, evinin önünde fenalaşıp kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti. İddialara göre, sağlık sorunları yaşadığı bilinen İbrahim Y., ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil evde aniden rahatsızlandı. Yaşanan durum karşısında sokağa çıkmak isteyen İbrahim Y., kapıya doğru ilerlerken kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın fark edilmesi üzerine ailesi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan bu trajik olayın ardından İbrahim Y.'nin cesedi, adli tıp kurumuna gönderilmek üzere cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından incelendi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Özalper Mahallesi'nde yaşanan olayda soruşturma, detaylar aydınlatılmak amacıyla devam ediyor.