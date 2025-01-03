Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu verilere göre, kira artışını belirleyen 12 aylık TÜFE oranı netleşti ve ev ile işyerlerinde uygulanacak yeni zam oranları açıklandı.

Kira Artışında TÜFE Oranı Esas Alınıyor

Konut kiralarındaki yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar, 12 aylık TÜFE oranına göre zam yapacak. Ev sahipleri, TÜFE oranını aşan bir zam talep edemeyecek.

Ocak Ayı Kira Artış Oranı

Hükümetin daha önce uyguladığı yüzde 25'lik kira artış sınırı kaldırıldığı için, ocak ayında TÜFE verileri esas alınacak. 12 aylık TÜFE oranı yüzde 58,51 olarak açıklandığından, bu oran kira artışına yansıtılacak.

Kira Artışı Hesaplama Örneği

Mevcut Kira Bedeli: 23.000 TL

23.000 TL Kira Artış Oranı: %58,51

%58,51 Kira Artış Tutarı: 13.457 TL

13.457 TL Yeni Kira Bedeli: 36.457 TL

Eğer yüzde 25’lik sınır devam etseydi:

Kira Artış Tutarı: 5.750 TL

5.750 TL Yeni Kira Bedeli: 28.750 TL