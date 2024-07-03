2 Temmuz'da sona eren yüzde 25'lik kira artış sınırıyla birlikte, yeni dönemde kira artışları 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahipleri, TÜFE sınırını aşamayacak ve Temmuz öncesindeki dönemler için yeni zam talebinde bulunamayacaklar.

Bu şekilde, kira sözleşmesi sona eren konut kiracıları, Temmuz ayında ev sahiplerine 12 aylık TÜFE oranında zam yapacaklar.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Son 2 yıldır, hükümet tarafından getirilen düzenleme ile kira artış oranları, normal şartlarda TÜFE verilerine dayanan hesaplamalardan farklı olarak yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı başından itibaren bu sınırlama kaldırıldı ve Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar, TEFE TÜFE'ye göre kira artışı yapabilecekler.

Buna göre; Temmuz ayındaki kira artış oranı, son 12 aylık TÜFE'nin %65,07 olarak belirlenmesi üzerine %65,07 olarak uygulanacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL