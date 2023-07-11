Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yabancı uyruklu kiracılar ile işyeri sahipleri arasında meydana gelen kavgaya karışan 4 yabancı uyruklu şahıstan 2’si tutuklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesinde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Talha Ö.(27) işyerine giderek kiracısı Muhammed Misto(29) birikmiş kira alacağını istedi. Kiracı parayı vermeyeceğini söyleyince tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ve çevik ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu kiracı yanındaki ailesi Ahmet Talep(21), Mecit Misto(28) ve Muhammed Mesteo(23) ellerindeki tornovida ve demir çubuklarla Talha Ö.(27), Fatih P.(17), Emirhan Y.(25) ve Yusuf M.(23)’ye saldırdılar. Kavga bir anda büyüdü ve çevredeki esnaflar da kavgaya karıştı. Polis ekipleri yoğun uğraşı sonucu kavgayı sonlandırdı. Saldırgan 4 yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

Kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sorgulamaları tamamlanan 4 yaancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk oldu. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan işyeri kiracısı Muhammed Misto(29) ve Muhammed Mesteo(23) mahkemece tutuklanırken, Ahmet Talep ise sınır dışı edildi. 2 sanık ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.