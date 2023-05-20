Ünlü Anadolu rock sanatçısı Kıraç, “ Sosyal medya hesabından vatandaşları İznik MHP belediye meclis üyesi Oğuz Çetin’in oğlu Arda Çetin’in tedavisi için kök hücre bağışı ve kan bağışı kampanyasına davet etti.

22-26 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılacak olan kök hücre bağışı ve kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet eden sanatçı Kıraç, yaptığı paylaşımda, ’Sevgili Yenişehirliler kahraman olmak imkansız değil. Hiç tanımadığın bir hayatı kurtarabilirsin. Arda Çetin ve birçok kardeşimiz kök hücre bağışı bekliyor. Arda Çetin ve kardeşlerimiz için 22-26 Mayıs tarihlerinde Yenişehir’de kök hücre bağışına sizleri bekliyoruz” dedi.