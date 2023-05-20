Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde 2020 yılında yeniden yapılanmasının ve sanat kadrolarının güçlendirilmesinin ardından 3. sanat sezonunda Türkiye’nin dört bir yanından ödül jürilerinin odak noktası halinde geldi.MERSİN (İGFA) - Bu yıl da çeşitli komitelerden ödüller almayı başaran Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, son olarak Yeni Tiyatro Dergisi’nin 9.’sunu düzenlediği Emek ve Başarı Ödülleri’nde adından söz ettirmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, ödül jürisi tarafından “Emek Ödülü”ne layık görüldü.

Sezonun iki yeni oyunu ile görücüye çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yönetmenliğini Necati Kutlu’nun yaptığı ‘Kamyon’ oyunu ile “Yılın Performansı” , yeni çocuk oyunlarından ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunu ile de “Yılın Çocuk Oyunu” ödülüne layık görüldü. Kırmızı Başlıklı Kız, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Pelin Sarıkaya’nın rejisiyle seyirci karşısına çıktı.

9. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri, 2 Haziran Cuma akşamı İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.