Bankadan kiralık kasa açılmak istenildiğinde bankada bir hesabın mevcut olması halinde işlemler oldukça kısa sürmektedir. Ancak bankaların kiralık kasa ücretleri farklılık göstermesi sebebi ile kişilerin kasa kiralama işlemlerinden önce bankaların ücretlerini araştırarak tercih yapması önerilmektedir.

Kiralık Kasa Nedir

Banka kiralık kasaları talep edilen tüketiciler tarafından kiralanarak altın, senet, kıymetli evrak ve daha pek çok değerli eşyanın saklanabilmesi ve muhafaza edilmesi amacı ile sunulan bir özel kasa hizmetidir.

Kiralık Kasa Nasıl Açılır

Bankada bir hesabın olmadığı durumlarda da ilk olarak bankada bir hesap açılması gerekmektedir. Kiralık kasa nedir nasıl açılır ve kullanılır sorusuna verilecek yanıttan önce ilk olarak bu hesap açma işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Hesap açma işlemlerinde de nüfusa kayıtlı olunan adreste ikamet edilmesi halinde yalnızca nüfus cüzdanı ile hesap açma işlemi tamamlanmaktadır.

Ortak Kiralık Kasa Nasıl Açılır ve Kullanılır

Banka hesabının açılmasının ardından bir adet vesikalık fotoğraf ile kiralık kasa açılışı hususunda başvuru yapılabilmektedir. Banka hesabının olması sebebi ile pek fazla ayrıntı ile uğraşmadan tek kullanıcılı kiralık kasa açılışı gerçekleştirilebilmektedir. Daha sonrasında banka tarafından iki adet anahtar teslim edilmekte ve kasa kullanıma sunulmaktadır. Ortak kiralık kasa açılışında ise ortak hesap açılışı yapılması gerekmekte ya da diğer yetkilendirilecek kişiye vekalet verilmesi gerekmektedir. Bu uygulamada bankalar arasında farklı olabilmektedir.

Kiralık Kasa Nasıl Kullanılır

Kiralık kasa nedir nasıl açılır ve kullanılır sorusundaki diğer bir konu ise kasanın kullanımıdır. Kasa açılışı sonrasında her gün kasayı aktif kullanmak mümkündür. Ancak bankalar kendilerine iş yükü oluşturması sebebi ile bu kullanımlardan masraf alabilmektedirler. Ancak bu uygulamanın her bankada geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Kiralık Kasa Ücretleri Nelerdir

Kiralık kasa açılışında verilecek olan ücretler karşılığında bu kullanım bedeli de ödenmiş olarak kabul edilebilmektedir. Kiralık kasa ücretleri ise 250 TL ile 500 TL arasında değişiklik gösterebilmekte olup, depozito tutarları ise 300 TL ile 600 TL arasında olabilmektedir.

Kiralık Kasalarda Neler Saklanır

Kiralık kasa kullanımı sırasında yastık altında tutulan ve güvene alınmak istenilen tüm eşyalar saklanabilmektedir. Tapu ve ziynet eşyası, takı setleri, para gibi pek çok şeyin saklanması amacı ile kullanılmaktadır. Ancak bu kiralık kasalarda saklanmaması gereken bir takım eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyaların arasında ilk olarak silah gelmektedir. Can güvenliğini tehdit eden eşyaların kasalarda saklanması bankalar tarafından pek fazla tavsiye edilmemektedir.