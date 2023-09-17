Her bireyin en az bir kredi kartı kullandığı bu dönemde kredi kartı ile ilgili pek çok husus merak edilmektedir. Kredi kartı kullanımı hususlarındaki pek çok ayrıntılı bilginin yanı sıra Kişinin Ölmesi Sonrasında Kredi Kartı Borç Durumu hakkında da oldukça fazla konu merak edilmektedir. Kişilerin kullanmış oldukları kredi ve kredi kartı ürünlerinde bankalar kişinin ölmesi hususunu göz önünde bulundurarak bir takım çalışmalar yapmaktadır. Öncelikle kişinin kullanmış olduğu kredilerde bu ön plana çıkmaktadır.

Kredi kullanılması sırasında bankalar hayat sigortası yaptırarak kredi borcunun kapatılmasına olanak sunmaktadır.

Yapılan bu sigortada borcun tamamının kapatılıp kapatılamayacağı detayının incelenmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalar trafik kazasında hayatını kaybetmiş olan kişinin kredi borcunu kapatabilirken, faili meşhul bir nedenle hayatını kaybetmiş kişinin borcunu kapatmamakta olduğu gibi farklı ölüm sebeplerinde de sigorta devre dışı kalabilmektedir. Bu nedenle özellikle kredi kullanımlarında yapılacak olan sigortanın ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Kişinin Ölmesi Sonrasında Kredi Kartı Borç Durumu ise reddi miras yani mirasın reddi ile kapatılabilmektedir. Bu durum sonucunda banka kişinin mal varlığını incelemekte olup, üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz tüm mülke haciz koyarak borcu tahsil etmektedir. Ancak ölen kişinin mal varlığının olmaması halinde reddi miras yapıldığı takdirde batık kredi olarak kalmaktadır. Banka bu borcu tahsil edememektedir.

Kredi işlemlerinde de kefil mevcut ise kefil ile irtibata geçilerek borç tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Kefilin ölümü söz konusu ise de aynı işlemler kefilin üzerinde uygulanmaktadır. Kefilin yakınlarının da reddi miras yapması ile kredi ve kredi kartı borcu da batık olarak kalmakta ve banka bu borcu tahsil edememektedir.