Bursa-Ankara karayolunda kontrolden çıkan kiraz yüklü kamyon devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza sabah 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezitler bölgesinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl’e doğru seyir halinde olan Ramazan Ors (63) yönetimindeki 42 RN 999 plakalı kiraz yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kamyonun dorsesindeki kirazlar yola saçıldı, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.