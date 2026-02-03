Sakarya'da soğuk hava etkisini artırdı. Yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler beyaza bürünürken, kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında şehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, Çiğdem Yaylası, Göksu, Kurtuluş, Dikmen Yeniyayla, Güney ve Aksu mahalleleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar yükseldi.