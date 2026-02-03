Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda dondurucu soğuk etkisini artırırken, yurt dışına çıkmak isteyen tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda eksi 8 dereceyi bulan soğukta yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Saatlerdir kuyrukta bekleyen tır sürücüleri, yoğunluğa çözüm bulunmasını istedi.

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine taşıyan tırlar, sınır kapısına kilometrelerce mesafede durmak zorunda kaldı. İlerlemenin yavaş olduğu belirtilirken, bekleme süresinin saatleri hatta günleri bulduğu ifade edildi.

Tır sürücüleri, düzenli kuyruk uygulamasının bulunmadığını, mevcut tır parklarının yetersiz ve kullanılamaz durumda olduğunu dile getirdi. Kuyrukta ekmek, su, tuvalet ve dinlenme alanı gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı, soğuk hava şartlarının bekleyişi daha da zorlaştırdığı belirtildi.

Sürücüler, sınır kapısı çevresinde donanımlı tır parklarının hayata geçirilmesini ve geçişlerin hızlandırılmasını talep etti.