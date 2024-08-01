Yenimuhacır’lı Ergin-Ebru Kirezli çifti, 2.5 yıldan bu yana köprüyü delerek doğalgazdan mahrum bırakan, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Türker’e sitem ederek, 4 aylık görev süresi içinde kendilerine doğalgazı ulaştıran Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral’a teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ergin-Ebru Kirezli çifti Kirezli ailesi olarak yazılı açıklama yaptı.

Kirezli ailesi açıklamasında, “Günümüz Türkiyesi’nde dağları delerek yol yapan hükümetimize rağmen, beldemizdeki doğalgaz çalışmaları sırasında evimizin girişinde bulunan küçük köprüyü 2.5 yılda delemeyip bizi doğalgazdan mahrum bırakan eski belediye başkanımız ve şirket yetkililerine rağmen, görevinin 4.ayında köprüyü delip bizi doğalgaza kavuşturan sayın belediye başkanımız Tamer Kıral’a ve meclis üyelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.