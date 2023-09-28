Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Kirişhane ve Cumhuriyet caddelerinde başlattığı 750 metrelik altyapı çalışmalarında sona geldi. Izgara imalatlarının da tamamlanmasıyla birlikte yenilenen hat bölgenin hizmetine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapıda başlattığı projeleri hızla tamamlamaya devam ediyor. Kirişhane Caddesi’nde bulunan 750 metrelik hatta revize işlemlerini tamamlayan ekipler ızgara imalatlarının ardından yenilenen hattı devreye alacaklar. Bu çerçevede tüm işlemlerin tamamlanması ile Serdivan ilçesi Cumhuriyet ve Kirişhane Caddeleri’nde bundan sonra yoğun yağışlarda dahi su birikintisi ve benzeri olumsuzluklar yaşanmayacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin altyapı ihtiyaçlarına anında cevap vermek için projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Gerek yenileme çalışmaları gerekse yeni hatlar ile güçlü altyapı ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Kirişhane ve Cumhuriyet Caddeleri arasında bulunan 750 metrelik yağmursuyu hattımızı bu anlayışla yeniledik. Izgara imalatlarının tamamlanmasının ardından devreye alınacak hat sayesinde bölgenin altyapısı uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışacak” ifadeleri kullanıldı.