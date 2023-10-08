Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, T.C. Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan’ı ziyaret ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Teknik Destek Projesi” kapsamında İsviçre’de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan Trakya’daki Oda Başkanları ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan’ı ziyaret etti.

Yetkililer ile iki ülke arasındaki ortak proje fırsatları, karşılıklı ticaret, verimlilik ve süreç iyileştirme üzerine istişareler gerçekleştirildi.

İsviçre ile Kırklareli’deki firmaların katılımıyla çeşitli etkinliklerin yapılabileceği ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; oda olarak üyelerle birlikte hedeflerinin İsviçre ile yakınlaşmak ve yeni işbirlikleri kurmak olduğunu belirterek, "Bu konuda iş dünyamıza yeni işbirlikleri için platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız Kırklareli ekonomisini canlandırmak için gerek yurt içinde gerekse de yurtdışında girişimlerde bulunmaktır. Bunun içinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ise İsviçre ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve artması yönünde yaptıkları çalışmalara devam ettiklerine değinerek,karşılaşılabilecek her türlü problemlerin çözümü konusunda yardıma hazır olduklarını kaydetti.