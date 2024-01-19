Kırklareli’de, Bulgaristan’dan kaçak yollarla kutu içerisinde ülkeye getirilen 12 güvercin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak yollarla Bulgaristan’dan ülkeye getirilen güvercinler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli aracı Lüleburgaz gişelerde durdurdu. Yapılan arama sonucu aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Güvercinler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.