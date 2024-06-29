Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde buğday saplarından balya yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 100 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde saman balyası yapılırken yangın çıktı. Balya makinesi buğday saplarını bağladığı sırada bir anda alevlerin yükselmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kepçeyle yapılan müdahale sonucu balya makinası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tarladaki yangın tamamen söndürülürken, yangında yaklaşık 100 balya saman kül oldu.