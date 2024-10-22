Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce perakende satış ve pazar yerlerinde su ürünleri denetimleri yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince balıkçılar ve satış yerleri denetlendi. İl ve ilçelerde yapılan denetimlerde ekipler karaya çıkış noktalarında, perakende satış ve pazar yerlerinde asgari avlanma boy limitini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca; su ürünlerinin tür çeşitliliğini, nesillerinin devamını ve su ürünlerinin devamlılığını sağlayarak vatandaşların güvenli ve kaliteli gıdaya erişimi için gerekli kontrol ve denetimlerin devam ettiğini söyledi.