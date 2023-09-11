Kırklareli’nde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 301 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 01-07 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan denetimler de yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 301 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.