Kırklareli’nde görev yapan hekimlere yönelik “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” eğitimi verildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığınca kentte görev yapan hekimlere yönelik “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” eğitimi verildi. Merkez Verem Savaş Dispanseri’nde gerçekleşen eğitme İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Cerit ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Duran Ada ve hekimler katıldı.

Halk Sağlığı Uzmanları Uzman Doktor Halit Emin Alıcılar ve Uzman Doktor Esra Çelik katılımcılara “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” hakkında bilgi verdi.