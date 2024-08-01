Ulaşımda Kocaeli’ne çağ atlatan projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmaları ile kentin tıkanan damarlarını açmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kaşkaldere Kavşağı’nda son rötuşları yapıyor. Proje, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlayacak

Bir süre önce “Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesini” tamamlayarak Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getiren Büyükşehir, kent trafiğinin en önemli kilit noktalarından biri olan Kaşkaldere Kavşağı’nı da tamamlamak üzere. Bu kapsamda Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun trafik akışının olduğu “Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapım İşinde” son rötuşlar yapılıyor.

326 METRELİK YENİ MENFEZ

Projede D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları çalışmaları büyük oranda tamamlandı. D-100 altındaki eski menfezi yenileyen ekipler, menfezden geçen altyapıyı düzenleyip deplase etti. Bölgede 326 metrelik yeni bir menfez inşa eden Büyükşehir ekipleri, menfezden Yenikent istikametine giden yolda asfalt serimi yapıyor.

Eski İl Emniyet Müdürlüğü önünden devam eden güney yan yolun(İstiklal Caddesi), D-100 üzerindeki kiraz kavşağa direk ulaşımı için inşa edilen yeni yolda köprü kiriş montajları yapıldı. 20 adet kirişin monte edildiği köprü ile güney yan yol ile kiraz kavşağa(Cahit Zarifoğlu Caddesi) ve İstanbul istikametine kesintisiz ulaşılabilecek. D-100 ile aynı yüksekliğe çıkarılan iki açıklıklı 40 metre uzunluğunda, 8.50 metre genişliğinde ilave köprü ile İzmit-İstanbul istikametinden dönel kavşağa bağlanılıyor.

ZEMİN İYİLEŞTİRME VE SAĞLAMLAŞTIRMA

Çalışmalar kapsamında 396 adet fore kazık toplamda 6 bin 100 metre derinliğe çakıldı. Fore kazığın yanı sıra zemini sağlamlaştırmak için bin 530 adet DSM 20 bin metre derinliğe uygulandı. Uygulanan zemin iyileştirilmesi ve sağlamlaştırması çalışması kapsamında 13 metre derinliğe kadar kolonlar oluşturuldu. Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan bölgede trafiğin akışını hızlandıracak proje aynı zamanda sürücülere kolay ve konforlu ulaşım imkânı da sağlayacak.