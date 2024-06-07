Kırklareli’de bulunan Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde, "Geniş Sulu Açıklıklardan Geçiş Kabiliyet Gösterimi" tatbikatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde, dost ve müttefik ülkelerin askeri istihkam birimlerinden temsilcilerinin katılımıyla "Geniş Sulu Açıklıklardan Geçiş Kabiliyet Gösterimi" tatbikatı Kırklareli’nde gerçekleştirildi. FNSS tarafından geliştirilen yerli ve milli istihkam sistemlerimizden KUNDUZ ve SAMUR ile Silahlı Kuvvetlerimizin icra ettiği faaliyet, katılımcı ülkeler tarafından büyük ilgi gördü.