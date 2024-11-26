Kırklareli’nde ’Güvenli Yarınlara’ projesi çerçevesinde öğrencilere güvenli internet, teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Yarınlara" projesi çerçevesinde öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere aile ve güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda bilgiler verildi.