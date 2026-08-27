Kırklareli'nde afet risklerinin azaltılması ve kentin olası afetlere karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi amacıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 Uygulama Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Kırklareli Valisi Uğur Turan, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların planlı, koordineli ve kararlı bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, 2027-2031 dönemini kapsayan İl Risk Azaltma Planı doğrultusunda hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. Kent genelinde afet risklerinin önceden belirlenmesi, mevcut risklerin azaltılması, kurumların sorumluluk alanları ve yürütülecek çalışmaların uygulama süreçleri değerlendirildi.

Afetlere hazırlık konusunda kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin de ele alındığı toplantıda, olası afetlerin can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yürütülecek çalışmaların ortak bir anlayışla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kırklareli'nin afetlere karşı daha hazırlıklı, güvenli ve dirençli bir kent haline getirilmesi hedefi doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.