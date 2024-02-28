Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi obje ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 adres ve 22 araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tarihi obje, 100 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 150 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 5 kilogram tütün, 30 paket puro, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.