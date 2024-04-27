Kırklareli’nde kayıp olarak aranan vatandaş sazlıkların içinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp (61) 3 gün önce yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda Akalp’in cesedine ulaştı. Sağlık eklerinin yaptığı incelem sonucunda Akalp’intüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Akalp’in cesedine otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Akalp’in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.