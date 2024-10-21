Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öğrencilere anız yakmanın zararları anlatıldı.

Kırklareli’nde İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince anız yakmanın zararları hakkında bilgi verildi. Eğitimler Üsküp Atatürk Ortaokulu, Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu ve İnece Merkez Ortaokulu’nda gerçekleşti.

Eğitimde anız yakmanın toprak yapısına, canlılara, doğaya ve havaya olumsuz etkileri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Anız yakmanın doğaya, havaya ve canlılara zarar verdiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.