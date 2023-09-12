Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca 2023-2024 eğitim, öğretim yılı açılışı ile birlikte çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ve servisleri denetlendi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik ve asayiş ekiplerince 2023-2024 eğitim, öğretim yılı açılışı çerçevesinde okul çevresi ve okul servislerinde denetim yapıldı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde 597 araç, 23 okul servisi, bin 67 şahıs, 21 metruk bina, 57 kahvehane, 26 büfe, 14 park ve bahçeler kontrol edildi.

Denetimlerde okul servislerinde öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, araca biniş ve iniş konusunda bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan öğrencilere dergi, boyama kitapları dağıtıldı.