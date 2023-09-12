Atina'nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri açıklandı. Saldırının mafya hesaplaşmasıyla ilişkilendirildiği belirtilirken, ölen kişilerin Türk polisi tarafından tanınan ve önceki polis soruşturmalarına karışmış bir suç örgütünün üyeleri olduğu biliniyor.

Saldırı sonrası Yunan polisi, bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatmıştı ve yeni bir gelişme yaşandı. Mafya hesaplaşması ihtimali göz önünde bulundurularak yapılan soruşturmada, saldırıda ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren faillerin araçla kaçışı üzerine başlatılan operasyonlar sürüyor. Ölen kişilerin, Türk polisi tarafından da tanınan ve geçmişte çeşitli suçlara karışmış bir suç örgütünün üyeleri olduğu belirtiliyor. Bu örgütün lideri olarak kabul edilen Barış Boyun'un yakın adamları arasında yer aldıkları bildiriliyor.

Ölenler arasında Doruk B. ve diğer isimlerin, çete lideri Barış Boyun'un yakın adamları olduğu ve Barış Boyun ile ilişkilendirilen suçları gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. Doruk B.'nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir ormana kaçarak polis takibinden kaçtığı, Oğuzhan H.'nin ise bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan'a gitmeye çalışırken yakalandığı biliniyor.

Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü daha önce yurt dışında gerçekleşen saldırılara da karışmıştı. Bu saldırılarda Abhazya'da Emircan Yılmaz, Gürcistan'da Edip Yalçın, Fransa'da Halil Ay öldürülmüş, Ay'ı öldüren Gülbey Dilsiz ise başka bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu nedenle suç örgütünün üyeleri uluslararası düzeyde de polis soruşturmalarının odağındaydı.