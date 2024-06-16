Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi yapıldı. Hizmet içi eğitim adı altında Polis Memuru Ahmet Şentürk, Ergüven Altuntaş, Özgür Akış ile Bekçi Alican Arık ve Kerem Yaldız’a çocuklarının yer aldığı videoyu izletildi.

Hazırlanan videoda çocukları Babalar Günü mesajlarını iletti. Duygu dolu anların yaşandığı salonda videonun sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocuklar, babalarına sarıldı.