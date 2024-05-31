Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde süneye karşı ilaçlama kararı aldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre süne nimf sürmeyi çalışanları çerçevesinde bazı ilaçlama kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, merkeze bağlı Ürünlü, Eriklice ve Paşayeri, Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyü, Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç, Malkoçlar, Aşağıkanara ile Yukarıkanara köylerinde süneye karşı ilaçlama kararı alındığı yer alıyor.

Öte yandan, hububat ve arı üreticilerinin dikkat etmesi konusunda uyarıldı.