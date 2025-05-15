Kırklareli’nde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerin rol aldığı ’Yarınlara Geç Kalmadan’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerin rol aldığı ’Yarınlara Geç Kalmadan’ adlı tiyatro oyunu Kırklareli’nde sahnelendi. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatroya Vali Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Turan, rol alan oyuncuları tebrik ettiğini söyledi. Farkındalığa değinen Turan, sergilenen tiyatronun derin bir iz bıraktığını belirtti.