İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, görev alanları çerçevesinde veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edilirken, hayvan sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla il genelindeki hayvan klinikleri, hastaneleri ve veteriner hekim muayenehaneleri kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan veteriner hekim muayenehaneleri, temin izinli işletmeler ve hayvan hastaneleri, teknik personelimiz tarafından Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi.