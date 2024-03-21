Kırklareli’nin il oluşunun 100. yılına özel oluşturulan hatıra ormanına 3 bin fidan dikildi.

Kırklareli il oluşunun 100. yılına özel hatıra ormanı oluşturuldu. Erikler ve Çayırlı köyleri arasında oluşturulan hatıra ormanında Vali Birol Ekici, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler fidan dikti.

Yaklaşık olarak 2 hektar alanda 3 bine yakın fidan dikildi. Törende konuşan Ekici Kırklareli’nin 100. Yılına özel hatıra ormanı oluşturduklarını ifade ederek bu yıl 330 bin ağaç diktiklerini söyledi.

“Kırklareli’nin 47. valisiyim“

Ekici, kentin 47. valisi olduğunu dile getirerek, “Bu yıl bildiğiniz üzere Kırklareli ilimizin vilayet oluşunun 100. Yılını yaşıyoruz, 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6. birleşiminde Kırklareli’nin müstakil vilayet olmasına karar verildi. Ben Kırklareli’nin 47. valisiyim, bu gün bu sebeple bir hatıra ormanı düzenliyoruz. Biz Kırklareli olarak Trakya’nın en yüksek ağaca sahip, ormana sahip kentiyiz, yüzde 40’mız orman. Bu orman varlığımızı korumak ve Trakya’yı daha yaşanabilir, daha güzel bir çevre haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl 330 bin ağaç diktik ve bu günde çocuklarımızla birlikte ağaç dikmeye devam edeceğiz ve yaşadığımız yerleri, yaşadığımız şehirleri, ülkemizi, bu cennet vatanı daha yeşil hale getirerek gelecek kuşaklara daha güzel bir memleketi hep birlikte bırakacağız” dedi.