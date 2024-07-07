663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gelecek yılın Ağalık İhalesini 34 milyon 571 bin 952 TL bedelle Ufuk Özünlü kazandı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final günü heyecanı devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim, Ufuk Özünlü ve Ömür Bodensef katıldı.

Ağa adayları çeşitli teklifler sunarken, Ağa Selim diğer ağa Ufuk Özünlü için çekilme kararı aldı. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gelecek yılın Ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 TL bedelle Ufuk Özünlü kazandı. Özünlü, er meydanında davul zurna eşliğinde seyircileri selamladı.

Ağalık ihalesi sonrası hakemler ve güreş severlerin taşıdığı Türk bayrağı er meydanında dolaştırıldı. Tribünlerde bulunanlar Türk bayrağını ayakta selamladı.

Ağalığı kazanan Özünlü’yü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrik etti.