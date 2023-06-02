Bursa’nın İnegöl ilçesinde üretilen, ’kırmızı elmas’ olarak adlandırılan Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 5 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 500 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinin hasadı başladı. Tarlada kilosu 15 TL’den satılan ve bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Rusya ve Irak’a ihraç edilmesi planlanıyor. Hasadı inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Kurşunlu’muz çileğiyle ünlü bir yer. Yaklaşık 13-14 senedir burada çok güzel çilek üretimi gerçekleşiyor. Yıldan yıla da üretim hacmi ve ekim alanları da genişliyor. Örneğin geçen sene burada 35 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştirdik. Bu sene de beklentimiz bu yönde ancak 1 buçuk aydır hiç kesilmeden yağmur yağıyor. Dolayısıyla da çilek hasadı biraz sancılı başladı. Çilek güneş görmediğinde, sürekli yağış olduğunda sorun olabiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bunu telafi edebiliriz. Çünkü bizim çileğimizin hasadı ekim ayının sonuna dek yapılıyor. Bu yüzden de telafi edebiliriz diye düşünüyorum. İlaç fiyatları bildiğiniz gibi çok yükseldi, işçi maliyetleri de keza aynı şekilde ancak yine de bu senenin çilek fiyatları geçen senenin bandında geziyor. Sanayilik çilek 12 TL, sofralık çilek 15 TL ve marketlik çilek 16 TL civarında değişiyor. Özellikle ağustos ve eylül aylarında gelir anlamında bahçeyi kapatırız diye düşünüyoruz. Gürcistan’a, Ukrayna’ya, Avrupa’nın bazı ülkelerine ihracatımız olmuştu. Bu sene de yine beklentimiz o yönde. Geçen sene bu bölgede biz, özellikle ihracatçı arkadaşlarımızla hesaplamasını da yaptık. Bu bölgede çilekten 500 milyon TL civarında bir kazanç sağlandı. Bu sene de umarım hem rekolte anlamında hem de gelir anlamında onu geçeriz diye düşünüyorum" dedi.

Çelik, "Biz İnegöllüyüz, bu bölgede büyüdük. Şu anda burası için çileği nasıl konuşuyorsak, eskiden de fasulye için aynı şekilde konuşuyorduk. Burası fasulyenin deposuydu. İstanbul gibi şehirlerin yakın olmasından dolayı da gerçekten İstanbul’un fasulye deposu olarak adlandırabiliriz. Sonraki süreçte bir boşluk oluştu. Bölgede Çilek Mobilya gibi fabrikaların da oluşması ve tarımda gelir seviyelerinde düşme yaşanmasında dolayı özellikle bölgedeki çiftçilerimiz fabrikalarda çalışmayı tercih ediyordu. Bundan 14 sene önce bir fuarda alınan fidelerle birlikte bu seviyelere dek gelindi. Bundan sonra da devam edeceği kanaatindeyim. Burasının nüfusu 10 bine yakın, eskiden de belediyeydi zaten. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Burada 10 bin nüfus varsa bunun 7-8 bini zaten çilekle uğraşıyor. Kiminde 2-3 dönüm var, kiminde ise 10 dönüm var. Ancak bir şekilde herkes burada çilekle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.