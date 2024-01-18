1950 yılında kurulan ve Beyşehir'de 1000 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğiyle bilinen firma, yaz aylarında konkordato talebinde bulunarak mali sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı.

Firmanın entegre tesis yatırımının ardından yaşadığı mali sıkıntılar, Konya'da devreye alınan yeni tesisten kaynaklanıyor. Bu yeni tesisten sonra bir fast food zinciri ile olan anlaşmanın sona ermesi, Hacıince Et'in zorlu bir süreçle karşılaşmasına neden oldu.

Mahkeme, 2 Haziran itibarıyla şirketin ve sahiplerinin korunması için tedbir kararı almış olup, bu karar 3 ay boyunca geçerli olacak.

Şirketin iflasıyla ilgili süreç devam ederken, sektördeki bu önemli gelişmeler yakından takip ediliyor.