Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından(X) "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek," dedi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olan Aktaş’ın bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş, çatışmada etkisiz hale getirildi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler:

1 adet M16 tüfek,

1 adet AKİS tüfek,

5 adet dolu M16 şarjörü,

5 adet dolu AKİS şarjörü,

4 el bombası,

2 taşınabilir powerbank,

3 dürbün,

1 mühimmat yeleği,

1 sırt çantası,

1 termal şemsiye,

1 termal güneş paneli,

4 hilti şarj aleti,

1 ses kayıt cihazı,

1 el feneri.

Operasyonu koordine eden Mardin Valisi ve görev yapan polis ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.