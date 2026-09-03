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"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Açıklamada ayrıca soruşturmanın, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Davutoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler üzerine resen inceleme başlatıldığı bildirildi.

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