Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler üzerine resen inceleme başlatıldığı bildirildi.
Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Davutoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca soruşturmanın, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."